«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет Макгрегор объявил о возвращении в UFC после завершения дисквалификации

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор подтвердил в соцсети свое возвращение в октагон. Спортсмен не выходил на бои с июля 2021 года.

Слухи подтвердились. Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! Бабуль, мы это сделали! — написал он.

20 марта истек срок 18‑месячной дисквалификации Макгрегора, наложенной антидопинговым комитетом Combat Sports Anti-Doping (CSAD) в октябре 2025 года. Ирландец был отстранен за три пропущенных допинг‑теста в 2024 году. Каждый из пропусков классифицировали как «нарушение предоставления информации о местонахождении».

Во время дисквалификации бывший чемпион UFC и его возлюбленная Ди Девлин официально оформили отношения в одной из старейших церквей Ватикана после 17 лет романа. Церемония бракосочетания была тайной и прошла скромно, в узком семейном кругу. Пара состоит в отношениях с 2008 года, девушка родила Макгрегору четверых детей.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о готовности организовать Макгрегору поединок с российским чемпионом UFC Петром Яном. Он отметил, что посмотреть на этот бой будет очень интересно.