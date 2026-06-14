Российские средства ПВО сбили почти 500 дронов ВСУ за сутки Минобороны РФ: средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ за сутки

Российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Кроме того, были уничтожены 14 управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Всего с начала СВО российские военные уничтожили 162 201 беспилотник ВСУ, 671 военный самолет, 662 ЗРК, 29 769 танков. Кроме того, были поражены 1736 боевых машин РСЗО и 35 350 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее в военном ведомстве РФ сообщили, что ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Новогришино в ДНР. Цель была поражена с помощью беспилотника «Герань».

До этого командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус заявил, что украинское командование сомневалось в успешном окружении в Константиновке, которое установили штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск ВС РФ. Командование ВСУ не верило в возможность того, что российские силы смогли взять город в котел. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.