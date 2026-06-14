«Герани» уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР Минобороны РФ: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Новогришино

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Новогришино в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Цель была поражена с помощью беспилотника «Герань».

[Опубликованы] кадры поражения пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Новогришино ДНР, — говорится в сообщении.

Ранее командир танка с позывным Черепаха заявил, что экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожил 10 солдат ВСУ в лесополосе под Харьковом. Он рассказал, что украинские военные собирались провести ротацию своего подразделения.

До этого в военном ведомстве РФ заявили, что ВС России уничтожили производственный цех, где собирались беспилотные летательные аппараты для украинской армии. Атаку провели специалисты войск беспилотных систем с применением дронов «Герань» в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области.