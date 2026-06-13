Украинские войска в зоне ответственности Южной группировки российских сил лишились немецкого танка Leopard 2, сообщили в Министерстве обороны России в МАКСе. Помимо этого, по данным ведомства, общие потери противника за последнее время на этом участке фронта составили до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк Leopard 2 производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения готовятся к наступательным действиям на населенный пункт Долинка в Запорожской области и продвигаются в районе Верхней Терсы. По словам эксперта, военнослужащие РФ активно занимаются подготовкой к освобождению этого села. Минобороны не комментировало эту информацию.

Кроме того, в промежуток с 6 по 12 июня российские войска осуществили два массированных и пять групповых ударов по украинским объектам, задействованным в интересах ВСУ. Атаки высокоточными ракетами и беспилотниками были проведены в ответ на террористические удары Киева.