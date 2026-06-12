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12 июня 2026 в 12:22

Российская армия заявила о жестком ответе на террористические атаки Украины

ВС России нанесли по ВСУ два массированных и пять групповых ответных ударов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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За период с 6 по 12 июня российские вооруженные силы нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, которые используются ВСУ, сообщило Министерство обороны России в мессенджере МАКС. Удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на террористические атаки Украины по гражданской инфраструктуре на территории России, сказано в публикации.

В результате, согласно сводке МО, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы и склады боеприпасов. Под удар попали места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских воинских формирований и иностранных наемников.

Ранее российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также атаковали места временного размещения войск в 142 районах. По данным МО РФ, под удар попали склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

До этого боец морской пехоты с позывным Кот заявил, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно применяются для ударов по тыловым объектам противника и нарушения логистики ВСУ на Добропольском направлении. Эти беспилотники стали одним из главных инструментов воздействия на транспортную инфраструктуру украинских формирований.

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