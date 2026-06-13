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13 июня 2026 в 03:35

Стало известно о скором наступлении ВС РФ в Запорожской области

Марочко: ВС РФ готовятся вскоре освободить село Долинка в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские войска готовят наступление на Долинку в Запорожской области, продвигаясь в районе Верхней Терсы, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка, — сказал он.

По его словам, военнослужащие РФ активно работают над подготовкой к освобождению населенного пункта. Эксперт также отметил, что российские силы расширили зону контроля и выровняли линию фронта севернее Белогорья.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа в воздушном пространстве регионов России и над акваторией Азовского моря. Атакам подверглись 13 регионов страны.

До этого пресс-служба Минобороны России передавала, что операторы ударных дронов из группировки войск «Восток» уничтожили хорошо укрепленный опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Позиции противника были обнаружены в ходе воздушной разведки, которую провели расчеты подразделения войск беспилотных систем.

Регионы
Запорожская область
Андрей Марочко
ВС РФ
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