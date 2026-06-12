Российские БПЛА разнесли важные для ВСУ объекты МО: российские БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в пресс-службе МО. Отмечается, что противник понес большие потери.

В ходе воздушной разведки с БПЛА операторы подразделения войск беспилотных систем обнаружили позиции противника. При доразведке местности с воздуха была вскрыта разветвленная сеть опорных пунктов, состоящая из системы траншей и хорошо укрепленных блиндажей.

В результате боевой работы опорные пункты и укрепленные блиндажи противника разрушены. Укрывавшаяся на позициях живая сила ВСУ ликвидирована, а также уничтожены полевые склады боеприпасов, расположенные в близлежащих лесополосах, — говорится в сообщении.

Ранее российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные тыловые объекты в тылу ВСУ. Целями стали производственные цеха, базы топлива, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также пункты размещения украинских формирований и наемников.

До этого боец с позывным Амур заявил, что российские военнослужащие задействовали свыше 20 захваченных украинских тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для ударов по позициям ВСУ в Херсоне. Эти дроны применяются для поражения тыловых районов, включая пункты управления беспилотными системами противника, дороги и укрепления. В МО РФ данные сведения не комментировали.