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12 июня 2026 в 11:03

Российские БПЛА разнесли важные для ВСУ объекты

МО: российские БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в пресс-службе МО. Отмечается, что противник понес большие потери.

В ходе воздушной разведки с БПЛА операторы подразделения войск беспилотных систем обнаружили позиции противника. При доразведке местности с воздуха была вскрыта разветвленная сеть опорных пунктов, состоящая из системы траншей и хорошо укрепленных блиндажей.

В результате боевой работы опорные пункты и укрепленные блиндажи противника разрушены. Укрывавшаяся на позициях живая сила ВСУ ликвидирована, а также уничтожены полевые склады боеприпасов, расположенные в близлежащих лесополосах, — говорится в сообщении.

Ранее российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные тыловые объекты в тылу ВСУ. Целями стали производственные цеха, базы топлива, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также пункты размещения украинских формирований и наемников.

До этого боец с позывным Амур заявил, что российские военнослужащие задействовали свыше 20 захваченных украинских тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для ударов по позициям ВСУ в Херсоне. Эти дроны применяются для поражения тыловых районов, включая пункты управления беспилотными системами противника, дороги и укрепления. В МО РФ данные сведения не комментировали.

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