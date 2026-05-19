19 мая 2026 в 08:03

Бойцы ВС РФ задействовали более 20 трофейных БПЛА «Баба-яга» по ВСУ в Херсоне

Российские военные используют более 20 трофейных украинских тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для нанесения ударов по позициям украинских подразделений в Херсоне, сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Амур. Эти дроны применяются для поражения тыловых районов, включая пункты управления беспилотными системами противника, дороги и укрепления. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Восстановлено уже более 20, сейчас в данный момент находится 15 штук <...> Применяем мы их в качестве <...> поражения целей сбросами <...>. Укрепы, укрепления, бетонированные подвалы, блиндажи, то есть мы поражаем их тяжелыми сбросами, тяжелыми боеприпасами, которые не доставить маленькими FPV-дронами, — заявил Амур.

В полевой мастерской по ремонту БПЛА 18-й армии бойцы научились добиваться стабильности полета от трофейных дронов. Они также усовершенствовали их программное обеспечение и навигационные каналы управления, пояснил собеседник агентства.

Ранее российские военные на Добропольском направлении перехитрили украинские тяжелые дроны «Баба-яга» и прорвались к позициям Вооруженных сил Украины. В результате штурма удалось ликвидировать 16 украинских солдат. Атака проходила в условиях активного применения противником беспилотников.

