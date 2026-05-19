Новое контрнаступление и удары ВСУ по России: новости СВО к утру 19 мая

Ярославская область и Москва подверглись атаке беспилотников, морпехи уничтожили более 150 БПЛА ВСУ под Добропольем, в Госдуме оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Атака ВСУ на Ярославскую область и Москву

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев не сообщал о пострадавших и возможных разрушениях. Власти в Ярославле ограничили движение транспорта на выезде в сторону Москвы.

В то же время мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили вражеский беспилотник. По его словам, это третий сбитый за ночь БПЛА, так как чуть раньше на столицу была совершена еще одна атака. Дежурные силы ПВО сбили вражеский беспилотник. По словам Собянина, на место падения обломков БПЛА прибыли специалисты.

Морпехи уничтожили более 150 БПЛА ВСУ под Добропольем

Подразделения противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Центр» за месяц уничтожили более 150 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении, сообщил военнослужащий с позывным Сармат. По его словам, украинские подразделения сохраняют высокую интенсивность применения беспилотников разных типов.

Военнослужащий уточнил, что среди уничтоженных целей были как ударные, так и разведывательные беспилотники. По его словам, часть аппаратов была иностранного производства, а значительную часть сбитых целей составили ударные дроны Hornet.

В Госдуме оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление

ВСУ не способны проводить масштабные контрнаступательные операции, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, украинские силы продолжают отдельные контратаки только на тактическом уровне.

Подобные действия ВСУ являются ожидаемыми в условиях современных боевых действий, отметил он. Картаполов подчеркнул, что нынешний характер конфликта предполагает высокую маневренность подразделений на отдельных участках фронта.

Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку ВСУ

Российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку вступил в бой с группой ВСУ и сорвал атаку противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Бойцу удалось уничтожить троих украинских военных и вынудить остальных отступить.

Во время боя российский штурмовик получил ранение, однако отказался от эвакуации. Благодаря его действиям опорный пункт удалось удержать без потерь среди личного состава, подчеркнули в ведомстве.

Американская разведка оценила удары ВСУ по России

Американская военная разведка пришла к выводу, что удары ВСУ по территории России носят беспорядочный характер, следовало из отчета на сайте Пентагона. В докладе для Конгресса США сообщалось, что такие атаки не оказывают существенного влияния на способность ВС РФ проводить военные операции.

Также в США при оценке действий ВС России было отмечено, что Вооруженные силы РФ обладают на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на масштабную помощь Киеву со стороны коллективного Запада. В документе было сказано, что с февраля 2022 года страны Запада выделили Украине помощь на сумму свыше $325 млрд. Согласно выводам американской военной разведки, по состоянию на март российские ВС сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, связанных с ведением боевых действий. Украина продолжала сталкиваться с нехваткой критически важных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и компонентов, указывается в документе.

