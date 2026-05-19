Свыше 300 БПЛА сбили над Россией за ночь Минобороны России: средства ПВО сбили 315 дронов ВСУ за ночь

Минимум 315 украинских БПЛА было сбито в небе над Россией в ночь на 19 мая, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Беспилотники, в частности, нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

Также беспилотники перехватили в небе над Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском Крае, Крыму и над Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Тверской области был сбит беспилотник, обломки которого упали на жилой дом в Удомле. Губернатор региона Виталий Королев рассказал, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам мэра города Максима Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения.