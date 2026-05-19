19 мая 2026 в 08:46

Россия изучит доклад ООН о белгородских детях

Мирошник заявил, что Россия изучит отчет ООН о детях в Белгородской области

Родион Мирошник
Россия намерена тщательно проанализировать доклад ООН по итогам поездки спецпредставителя генсека организации по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область в конце апреля, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он сообщил, что во время визита Фрезье побывала в детской больнице, где проходили лечение раненые дети.

Мы будем внимательно следить за содержанием доклада ООН по детям и вооруженным конфликтам. Главное, что мы дали возможность получить информацию из первых уст — пообщаться с детьми, воспитателями и родителями, — заявил дипломат.

Ранее Мирошник указывал, что ООН ограничивает участие очевидцев предполагаемых преступлений Киева в заседаниях. По его словам, процедура аккредитации для таких участников сопровождается жесткими ограничениями. Дипломат также отметил, что при этом украинским организациям часто отдается приоритет.

До этого Мирошник заявлял, что Киев целенаправленно усиливает эскалацию террористического характера, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре России. Именно так он прокомментировал новые атаки на ДНР.

