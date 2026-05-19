19 мая 2026 в 09:08

Россия начала ядерные учения на фоне угрозы агрессии

В Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая проходят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщила пресс-служба Минобороны. В маневрах участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть подразделений Ленинградского и Центрального военных округов.

Всего в маневрах задействуют больше 64 тысяч человек, свыше 7800 единиц военной техники, в том числе более 200 ракетных установок, около 140 самолетов и вертолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь атомных ракетоносцев стратегического назначения.

Россия начала ядерные учения на фоне угрозы агрессии
