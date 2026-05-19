В России стали меньше покупать черную икру «Коммерсант»: спрос на черную икру в РФ в январе — апреле упал на 22%

Продажи черной икры в России в январе — апреле текущего года упали на 22%, сообщила газета «Коммерсант». В то же время резко вырос спрос на красную икру: она стала более доступной по цене за счет увеличения вылова горбуши.

Как отметили журналисты, в денежном выражении оборот черной икры снизился на 12%. В Рыбном союзе рассказали, что в первом квартале нынешнего года производство этого продукта упало до 17 тонн. При этом «Честный знак» сообщил о падении данного показателя до 22,7 тонны. Средняя стоимость черной икры в России достигла 7,5 тыс. рублей — это на 5% больше, чем год назад.

