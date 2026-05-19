19 мая 2026 в 09:16

В России стали меньше покупать черную икру

«Коммерсант»: спрос на черную икру в РФ в январе — апреле упал на 22%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продажи черной икры в России в январе — апреле текущего года упали на 22%, сообщила газета «Коммерсант». В то же время резко вырос спрос на красную икру: она стала более доступной по цене за счет увеличения вылова горбуши.

Как отметили журналисты, в денежном выражении оборот черной икры снизился на 12%. В Рыбном союзе рассказали, что в первом квартале нынешнего года производство этого продукта упало до 17 тонн. При этом «Честный знак» сообщил о падении данного показателя до 22,7 тонны. Средняя стоимость черной икры в России достигла 7,5 тыс. рублей — это на 5% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что стоимость черешни в одном из крупнейших сетевых супермаркетов Москвы достигала почти 3 тыс. рублей за килограмм. Как сообщил корреспондент NEWS.ru, фрукт был расфасован по ящикам. Судя по прилавку, посетители пока не спешили разбирать черешню.

До этого председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил, что базовый набор ингредиентов для приготовления трех порций домашнего шашлыка из свиной шеи в мае обойдется россиянам примерно в 280 рублей. В эту сумму входит полкилограмма мяса и 250 граммов репчатого лука для маринада.

Общество
Россия
икра
продажи
