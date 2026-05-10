Названа средняя стоимость шашлыка в России АКОРТ: три порции домашнего шашлыка в мае обойдутся россиянам в 280 рублей

Базовый набор ингредиентов для приготовления трех порций домашнего шашлыка из свиной шеи в мае обойдется россиянам примерно в 280 рублей, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В эту сумму входит полкилограмма мяса и 250 граммов репчатого лука для маринада.

Минимальная цена на свиную шею без кости в начале мая составляет 541 рубль за килограмм, килограмм репчатого лука — от 36 рублей, — сказал Богданов.

Расширенный набор с помидорами, огурцами, кетчупом и зеленью потянет на 830 рублей. Второе место по доступности занимает курица — шашлык из нее подешевел почти на 8%. Мясо индейки также упало в цене на 10%. К майским праздникам заметно подешевели сезонные овощи: помидоры за месяц снизились на 35%, а огурцы — более чем в два раза.

Ранее директор филиалов популярной сети лабораторий в Омске Татьяна Кваша рассказала, что при готовке шашлыка стоит избегать обугливания мяса. По ее словам, это позволит избежать проблем со здоровьем.