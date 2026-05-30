Три хитрости люля-кебаба, которые сделают вас королем пикника

Я перепробовал кучу рецептов, пока не нашел этот. В нем нет яиц и хлеба, только мясо, сало и правильная подготовка.

Ингредиенты

Говядина — 500 г, свинина — 500 г, сало свежее — 200 г, лук репчатый — 300 г, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., зира — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу подмороженное сало мелкими кубиками, а лук рублю ножом — никаких блендеров, иначе фарш потечет. Тем временем прокручиваю мясо через крупную решетку мясорубки. Самое сложное — это вымешивать фарш 10–15 минут, пока он не станет вязким и гладким, как пластилин.

Я еще отбиваю его об стол, чтобы выгнать воздух, и убираю в холодильник на пару часов. Формирую плотные колбаски на шампурах, смачивая руки горячей водой, и жарю на углях 10–15 минут, переворачивая каждые 3 минуты до румяной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — не жалеть времени на вымешивание. Я потратил 15 минут, и фарш стал таким плотным, что даже при жарке в сковороде люля не развалились. Вкус получился насыщенным, мясо не сухое, а лук почти растворился, оставив только сладость. Единственное, что я бы изменил в следующий раз: добавил бы чуть больше перца для остроты.

