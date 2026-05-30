30 мая 2026 в 09:40

Бросьте картошку в сторону: вот что реально спасает пикник — рецепт из прошлого

Сало на мангале — это не компромисс, а главный удар. Хруст, дымок и чеснок — ты забываешь про мясо.

Ингредиенты

Сало — 500 г, чеснок — 4 зубчика, соевый соус — 3 ст. л., паприка — 1 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю сало брусочками по 3 см — шкурку оставляю, она даст хруст. Чеснок тру на терке или режу пластинками, мешаю с соевым соусом, паприкой и перцем. Заливаю сало маринадом, оставляю на полчаса — дольше не надо, жир впитывает быстро.

Нанизываю на шампуры плотно, но с зазором в палец, чтобы жар гулял. Жарю над углями без огня, каждые 2 минуты переворачиваю — минут 10, пока корочка не станет золотой. Главное — не отвлекаться, иначе сгорит в угли. Снимаю, посыпаю зеленью и ем, пока горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я сделал это от безысходности, когда мясо подвело. Результат превзошел все ожидания — сало на углях оказалось настолько ароматным, что запах дыма и чеснока собрал всех соседей по даче. Главное открытие: шкурка на брусочках в 3 см дает тот самый идеальный хруст, который не сравнится ни с одним стейком. Рекомендую подавать с ржаным хлебом и острым соусом — это бомба.

Проверено редакцией
