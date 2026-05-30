Ленивые пельмени с тончайшим тестом, которое даже не надо месить: вот мой секрет

Ленивые пельмени с тончайшим тестом, которое даже не надо месить: вот мой секрет

Любишь пельмени, но ненавидишь лепить? Забудь о тесте. Фарш, лук, зелень, соль, перец — все смешал, скатал шарики, обвалял в муке, бросил в кипяток.

Что понадобится

800 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 1 пучок зелени (укроп или петрушка), соль, перец, мука (для обваливания), холодная вода.

Как я готовлю

Лук тру на мелкой терке. Зелень мелко рублю. В миске смешиваю фарш, лук, зелень, соль, перец и 3–4 ст. л. холодной воды. Хорошо вымешиваю руками до однородности.

Влажными руками скатываю из фарша небольшие шарики (размером с грецкий орех). Каждый шарик обваливаю в муке со всех сторон.

В кастрюле кипячу подсоленную воду (около 2–3 л). Аккуратно опускаю пельмени в кипяток. Варить, помешивая, чтобы не прилипли ко дну.

После всплытия варю еще 2–3 минуты. Вылавливаю шумовкой. Подаю горячими со сливочным маслом, сметаной или любимым соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Советую не скатывать шарики слишком крупными — диаметр 2–3 см оптимален. Мука должна покрывать шарики равномерно, тогда при варке она заваривается и создает тонкую оболочку, похожую на тесто. Подавал с растопленным сливочным маслом и укропом. Гости не отличили от обычных пельменей.