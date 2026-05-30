Думал, курица с ананасами — пошлость. А потом попробовал сушеные: теперь это мой коронный ужин

Всегда считал, что курица с ананасами — это банальная сладость из банки. Но сушеные ананасы перевернули мое сознание: они не развариваются и дают дикую концентрацию вкуса.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, ананасы сушеные — 100 г, масло сливочное — 50 г, вино белое — 100 мл, майоран — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец белый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу куриное филе поперек волокон ломтиками по 1 см. Приправляю солью и белым перцем, массирую мясо пару минут — так специи лучше впитываются. Тем временем нарезаю сушеные ананасы кубиками, если они были кольцами.

Разогреваю половину сливочного масла в большой сковороде и обжариваю курицу на сильном огне 4–5 минут до золотистой корочки.

Всыпаю ананасы, жарю еще две минуты, помешивая. Вливаю белое вино, убавляю огонь до слабого и закрываю крышкой. Через пару минут, когда вино почти впиталось, добавляю майоран и оставшееся масло. Тушу еще 2–3 минуты на минимальном огне под крышкой — и готово. Подаю сразу, пока курица горячая и сочная.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я сделал его в дождливый вечер, когда хотелось чего-то согревающего и небанального. Удивило, как сушеные ананасы впитывают сливочное масло и вино — они становятся похожими на карамельные цукаты, а курица приобретает легкую кислинку. Текстура — божественная: мягкое мясо с хрустящими кусочками внутри. Хранить не советую: это блюдо исчезает мгновенно, проверено на гостях.