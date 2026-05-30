Тиктокера оштрафовали на 30 тыс. рублей за шутку с «русскими женами» Житель Архангельска заплатит 30 тыс. рублей за осквернение памятника ради видео

Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тыс. рублей местного жителя, который осквернил городской мемориал «Русским женам — берегиням семейного очага» и выложил видео со своей выходкой в интернет, сообщает РИА Новости. Мужчина закрепил на памятнике пластиковую панель смыва от унитаза.

Весь этот процесс он записал на камеру мобильного телефона, сопровождая свои действия грубыми ругательными комментариями. После этого блогер опубликовал получившийся ролик в своих личных каналах в Telegram и TikTok.

Полицейские быстро вычислили автора видео и составили на него административный протокол за явное неуважение к обществу. В ходе судебного заседания вандал полностью признал свою вину, он попытался оправдаться перед судьей и пояснил, что совершил все ради шутки. Тем не менее суд признал его виновным в правонарушении и назначил нарушителю штраф.

Ранее в Калининграде полиция задержала 48-летнего мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня, а затем начал сушить над ним ботинки. Неизвестный попал на видео, и им заинтересовались правоохранительные органы. Против калининградца возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.