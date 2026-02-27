Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина использовал Вечный огонь как зажигалку и сушилку для обуви

Калининградец прикурил от Вечного огня и им заинтересовалась полиция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Калининграде задержан 48-летний мужчина, который прикурил сигарету от Вечного огня, а затем начал сушить над пламенем мемориала свою обувь, передает Telegram-канал НТВ. Им заинтересовались правоохранительные органы.

Против мужчины возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Нарушитель был взят под стражу сразу после своего хулиганства у мемориала. Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до 3 млн рублей, принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Ранее Архангельский областной суд приговорил мужчину к году и трем месяцам заключения за изображение георгиевской ленты со свастикой. Картинкой он решил поделиться в Интернете накануне Дня победы. Подсудимого принали виновным в осквернении символа воинской славы РФ.

До этого в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщили о поимке подростка, который нарисовал свастику на фасаде дома в историческом центре города. Было возбуждено административное производство за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики.

