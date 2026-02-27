Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего

Американский футуролог Гордон-Майкл Скаллион, которого называют современным Эдгаром Кейси, составил карту, где видно, как изменится мир после возможного всемирного потопа. Согласно его пророчеству, Москва и Петербург уйдут под воду, а Сибирь станет центром новой цивилизации с жарким климатом. Что еще предсказал Скаллион России и миру?

Черное море соединится с Балтийским

Свою «карту будущего мира» (Future Map of the World) Скаллион опубликовал еще в 1990-е годы. Но последователи теорий заговора относят его прогнозы на 2026–2030 годы. Футуролог утверждал, что получил доступ к неким тайным знаниям или собственноручно расшифровал древние пророчества, предсказывающие глобальный катаклизм. Причинами катастрофы могут стать сдвиг полюсов и изменение магнитного поля Земли, которые запустят цепную реакцию наводнений, землетрясений и тектонических разломов.

Согласно Скаллиону, это приведет к слиянию нескольких морей в один гигантский водный бассейн. Каспийское, Черное, Карское и даже Балтийское моря соединятся, затопив колоссальные территории.

Море, разделенное Уральскими горами, накроет практически всю европейскую часть России и уйдет далеко в Сибирь — вплоть до Енисея. Вода из Арктики через бассейны Оби и Енисея прорвется на юг, фактически разрезая Евразию надвое.

Прибалтика уйдет под воду

Карта Скаллиона предрекает полное затопление некоторым регионам России и всей Прибалтике. По его предположению, после потопа могут уйти под воду Москва, Санкт-Петербург, а также Эстония, Латвия, Литва целиком. Скроются под водной толщей и Азербайджан, огромные части Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Серьезно пострадают и Белоруссия с Украиной — там останутся нетронутыми только восточные области. Почти нетронутыми останутся Монголия, Индия и Гренландия. Япония полностью скроется под водой, а США превратятся в архипелаг.

Сибирь станет «центром новой расы»

Скаллион уверял, что, если западная часть России исчезнет под водой, восток страны станет оплотом будущей жизни, так называемой новой Атлантидой на поверхности. Климат в уцелевших регионах станет почти субтропическим. Самыми устойчивыми и безопасными районами он считал Западную и Центральную Сибирь — и конкретно Новосибирск, Красноярск, Иркутскую область и район Байкала.

Скаллион называл эти регионы будущим «центром новой расы» и мировой экономики. Именно здесь сохранятся ресурсы, плодородная почва и — благодаря изменению климата — возможность выращивать урожаи. По его словам, Россия станет «житницей Европы».

Появится новый континент

При этом Байкал ожидает колоссальное расширение. Согласно предсказанию, он увеличится до размеров Великобритании и станет частью новой водной системы. А прилегающие к нему горные районы останутся безопасными и пригодными для жизни.

Останутся на поверхности и Кавказ, а также часть Дальнего Востока: Сахалин и Камчатка частично пострадают от тектонической активности, но в целом сохранят свои сухопутные массивы. При этом в Тихом океане, по версии Скаллиона, появится континент Лемурия, о котором писали теософы. Его размер будет превышать современную Бразилию.

Скептики и геологи считают сценарий Скаллиона фантастикой, а не реальным прогнозом на будущее. Ученые успокаивают: сдвиг полюсов — процесс крайне медленный, он занимает тысячи лет и не может вызвать мгновенное затопление континентов.

По их данным, даже если растают все ледники планеты, уровень Мирового океана поднимется максимум на 60–70 метров. Этого хватит, чтобы затопить прибрежные города, но не уничтожить страны целиком.

Читайте также:

Названа новая дата конца света: что нас ждет 19 мая 2027 года

4 библейских пророчества на 2026 год: ждать ли нам второго пришествия

«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года