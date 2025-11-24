Футуролог рассказал, в какой профессии ИИ никогда не заменит человека

Нейросеть не способна заменить полноценного психотерапевта, хотя многие люди доверяют свои проблемы ChatGPT, заявил NEWS.ru футуролог Данила Медведев. По его словам, по сравнению с живым специалистом ИИ оказывается непрофессиональным и забывчивым, также у него отсутствует понимание некоторых тонкостей человеческой психологии.

Психотерапевта ИИ заменить точно не может. Живой специалист при встрече с человеком строит множество гипотез, выбирает подход, который может помочь, но ИИ этого не делает: он просто что-то говорит, но через пять минут может об этом забыть. Да, он всегда поддерживает, но в моменте. Например, родители тоже должны вас поддерживать. Но это не значит, что они должны всегда говорить: «Да, ты все сможешь!». В некоторых случаях они могут осознать, где у вас что-то не получилось, и нужно поговорить с бабушкой, — заключил Медведев.

Ранее стало известно, что Совет по гражданским свободам Ирландии подал жалобу на Еврокомиссию за использование нейросети при ответах на официальные запросы. По словам правозащитников, государственные институты должны предоставлять достоверную информацию, а использование «генераторов чепухи» нарушает права граждан.