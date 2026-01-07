Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 08:19

Стало известно о катастрофической нехватке людей в бригадах ВСУ под Сумами

Некомплект личного состава ВСУ растет в Сумской области из-за расширения бригад

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинское командование в Сумской области продолжает расширять штаты и численный состав штурмовых бригад, за счет чего растет некомплект личного состава, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. В частности, 71-ю отдельную егерскую бригаду переформировали в аэромобильную.

На Сумском направлении командование ВСУ продолжает расширять штаты и численный состав штурмовых бригад и полков. <...> В связи с расширением в бригаде еще больше увеличился некомплект личного состава, — уточнил собеседник агентства.

При этом украинские вооруженные силы пытаются компенсировать недостаток личного состава. Это происходит за счет принудительно мобилизованных украинцев, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Украинские бойцы этой роты используют неформальное название «Мамкина черешня». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого в Харьковской области подразделения ВСУ отказались выполнять приказ о штурме, предпочтя посетить концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. В результате пять контратак, которые должны были проводить штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады и 120-й бригады территориальной обороны, провалились.

Сумская область
ВСУ
СВО
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России займутся мониторингом экономического положения пенсионеров
В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине
Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году
Российский вратарь помог добиться самой громкой победы сезона НХЛ
Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
«Как раз по погоде»: панде Катюше подарили бамбуковые санки
Захарова назвала слово, которым в СБ ООН описали ситуацию с Мадуро
Неловкие ситуации с подарками: как исправить конфуз на празднике
Раскрыто наиболее популярное туристическое направление у одиночек
В Верховном суде рассказали, какие вещи чаще всего конфискуют у россиян
Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране
Адвокат Мадуро стал «звездой судебных разбирательств»
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Составлен список советов для инвесторов-новичков
Наступление ВС РФ в Донбассе 7 января: ситуация у Славянска и Краматорска
Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину
Мерц пожаловался Зеленскому, что устал терпеть украинских беженцев
В НАТО преподнесли Путину неожиданно хорошие новости
Океанолог предупредил о возможной катастрофе из-за ледника Судного дня
В ГД анонсировали индексацию материнского капитала
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.