Стало известно о катастрофической нехватке людей в бригадах ВСУ под Сумами

Стало известно о катастрофической нехватке людей в бригадах ВСУ под Сумами Некомплект личного состава ВСУ растет в Сумской области из-за расширения бригад

Украинское командование в Сумской области продолжает расширять штаты и численный состав штурмовых бригад, за счет чего растет некомплект личного состава, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. В частности, 71-ю отдельную егерскую бригаду переформировали в аэромобильную.

На Сумском направлении командование ВСУ продолжает расширять штаты и численный состав штурмовых бригад и полков. <...> В связи с расширением в бригаде еще больше увеличился некомплект личного состава, — уточнил собеседник агентства.

При этом украинские вооруженные силы пытаются компенсировать недостаток личного состава. Это происходит за счет принудительно мобилизованных украинцев, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Украинские бойцы этой роты используют неформальное название «Мамкина черешня». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого в Харьковской области подразделения ВСУ отказались выполнять приказ о штурме, предпочтя посетить концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. В результате пять контратак, которые должны были проводить штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады и 120-й бригады территориальной обороны, провалились.