В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ о штурме, предпочтя посетить концерт, со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает РИА Новости. Инцидент привел к срыву нескольких контратак на этом участке фронта.

По информации собеседника агентства, 225-й штурмовой полк ВСУ не вышел на позиции в районе Лимана. В результате пять контратак, которые должны были проводить штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады и 120-й бригады территориальной обороны, провалились.

Как выяснилось у них на это была «уважительная» причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район, — указано в сообщении.

Представитель силовых структур добавил, что на концерте звучали нацистские лозунги, а сама певица, по его словам, перепутала название подразделения, куда приехала. Вернуть бойцов на позиции после этого так и не удалось.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВС создать резервы для контратак на Купянском направлении. Операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.