Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 02:53

«Уважительная причина»: солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт

РИАН: ВСУ отказались от штурма под Харьковом из-за концерта артистки Руденко

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ о штурме, предпочтя посетить концерт, со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает РИА Новости. Инцидент привел к срыву нескольких контратак на этом участке фронта.

По информации собеседника агентства, 225-й штурмовой полк ВСУ не вышел на позиции в районе Лимана. В результате пять контратак, которые должны были проводить штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады и 120-й бригады территориальной обороны, провалились.

Как выяснилось у них на это была «уважительная» причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район, — указано в сообщении.

Представитель силовых структур добавил, что на концерте звучали нацистские лозунги, а сама певица, по его словам, перепутала название подразделения, куда приехала. Вернуть бойцов на позиции после этого так и не удалось.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВС создать резервы для контратак на Купянском направлении. Операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.

ВСУ
концерты
Харьковская область
штурмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Срок замены электросчетчиков в России сократили вдвое
В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда
Власти Венесуэлы могут передать США огромные запасы нефти
Фаза Луны сегодня, 7 января: ведем переговоры, начинаем проекты
Перечислены регионы РФ с зарплатой больше 100 тыс. рублей
«Уважительная причина»: солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт
Стало известно, как Трамп может завладеть Гренландией
Франция поддержала планы Украины на численность ВСУ после конфликта
Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ
Уиткофф сообщил о переговорах с инвесторами для помощи Украине
В США озвучили, на что готова команда Трампа ради мира на Украине
Второй аэропорт Кубани закрылся для полетов самолетов
Названа неочевидная причина кадровых перестановок в Киеве
Толпа хулиганов напала на отца с коляской в одном из подъездов Казани
Самую высокую гору мира завалило десятками тонн мусора
Маломерное судно опрокинулось в Карелии
Монашество, личная жизнь, выкидыш: как сейчас живет Сати Казанова
Снегопады во Франции почти лишили страну авиаперевозок
Волочкова порадовала фанатов «островком стабильности» в 2026 году
«Могла послать на три буквы»: Катя Семенова о Пугачевой, Долиной, шоу-мафии
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.