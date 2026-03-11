Американист оценил перспективы переговоров между Ираном и США

США и Иран будут вести длительные и тяжелые переговоры, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что Тегеран дал принципиальное согласие на начало диалога с Вашингтоном, однако его успех будет напрямую зависеть от выставленных американской стороной требований.

Готовность Ирана к переговорам, даже на определенных условиях, — это хороший сигнал для США. Однако заключение мира будет зависеть от того, какие американцы выставят требования. Начинали они эту кампанию на Ближнем Востоке чуть ли не с желания, чтобы Тегеран отказался от ядерной программы. А закончили все, условно говоря, сменой режима. Как Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) будет из этого выпутываться? Пойдет на ультимативные требования Ирана? Если США их примут, для них это будет поражением. Если американцы начнут диалог, то в нем будет не меньше раундов, чем у РФ с Украиной. Их ждут довольно сложные, непростые переговоры, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана потребовало от Соединенных Штатов гарантий для возобновления переговоров. В Тегеране отказались от предложений других стран стать посредниками без этого условия. В частности, Иран ждет от США гарантий ненападения на республику в будущем.