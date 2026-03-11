«Никто не в праве»: москвичи о публичном намазе в автобусе

«Никто не в праве»: москвичи о публичном намазе в автобусе Совершившему намаз в московском автобусе водителю напомнили о законах России

Россия — светское государство и никто не в праве навязывать ее жителям свою религию, заявили жители Москвы под постом издания MSK1.RU. Они отреагировали на инцидент с водителем автобуса, он выставил пассажиров на мороз посреди рейса, чтобы совершить намаз.

РФ — светское государство. Никто не в праве навязывать свои религиозные ритуалы остальным, — отметили жители Москвы.

Ранее на международной исламской конференции в Астрахани муфтии дали рекомендацию верующим не проводить коллективные моления в местах большого скопления людей. Священнослужители считают, что такой подход позволит мусульманам не создавать помех окружающим.

До этого сообщалось, что в парке «Зарядье», недалеко от кремлевского архитектурного ансамбля, группа мужчин провела коллективный намаз. После того как фотографии мусульман, совершающих молитву в общественном месте, были опубликованы в социальных сетях, многие выразили недовольство по этому поводу.