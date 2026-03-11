Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:06

«Никто не в праве»: москвичи о публичном намазе в автобусе

Совершившему намаз в московском автобусе водителю напомнили о законах России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия — светское государство и никто не в праве навязывать ее жителям свою религию, заявили жители Москвы под постом издания MSK1.RU. Они отреагировали на инцидент с водителем автобуса, он выставил пассажиров на мороз посреди рейса, чтобы совершить намаз.

РФ — светское государство. Никто не в праве навязывать свои религиозные ритуалы остальным, — отметили жители Москвы.

Ранее на международной исламской конференции в Астрахани муфтии дали рекомендацию верующим не проводить коллективные моления в местах большого скопления людей. Священнослужители считают, что такой подход позволит мусульманам не создавать помех окружающим.

До этого сообщалось, что в парке «Зарядье», недалеко от кремлевского архитектурного ансамбля, группа мужчин провела коллективный намаз. После того как фотографии мусульман, совершающих молитву в общественном месте, были опубликованы в социальных сетях, многие выразили недовольство по этому поводу.

Москва
намаз
религии
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Песков раскрыл, как долго продлятся ограничения мобильной связи в Москве
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.