Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе

Муфтии на международной исламской конференции в Астрахани посоветовали мусульманам не совершать намазы в местах массового скопления людей, сообщает «Москва 24». По их мнению, это позволит избежать неудобств для окружающих.

По мнению священнослужителей, молиться лучше в специально отведенных для этого местах. Кроме того, муфтии призвали воздержаться от ношения никабов в общественных местах по соображениям безопасности — в них трудно идентифицировать человека.

Ранее сообщалось, что студент колледжа напал с ножом на охранника торгового центра на Ореховом бульваре после того, как ему помешали совершить вечерний намаз. Конфликт произошел, когда двое сотрудников охраны попросили юношу прекратить религиозный обряд в людном месте, после чего тот набросился на одного из них.

До этого сообщалось, что в парке «Зарядье», недалеко от кремлевского архитектурного ансамбля, группа мужчин провела коллективный намаз. После того как фотографии мусульман, совершающих молитву в общественном месте, были опубликованы в социальных сетях, многие выразили недовольство по этому поводу.