В Госдуме прокомментировали планы на запрет рекламы в Telegram Депутат Горелкин заявил, что планов запрещать рекламу в Telegram нет

В Госдуме не рассматривают возможность введения запрета на рекламу в Telegram, сообщил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем канале в Max. По его словам, мессенджер быстро отреагировал на принятие закона о маркировке онлайн-рекламы и предоставил рекламодателям различные средства для выполнения новых требований.

Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке РФ считаю более ясными. Напомню, что платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях. Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет, — прокомментировал Горелкин.

Депутат также отметил, что у российских властей есть веские причины для беспокойства по поводу рекламы в TikTok. Это связано с тем, что платформа не спешит вводить политику самоограничений.

Ранее бывший российский премьер и глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин заявил, что мессенджер WhatsApp следует полностью заблокировать в России, если его владельцы не подчинятся требованиям Роскомнадзора. По его мнению, через мессенджер координируются теракты, происходящие в стране.