Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:11

В Госдуме прокомментировали планы на запрет рекламы в Telegram

Депутат Горелкин заявил, что планов запрещать рекламу в Telegram нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Госдуме не рассматривают возможность введения запрета на рекламу в Telegram, сообщил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем канале в Max. По его словам, мессенджер быстро отреагировал на принятие закона о маркировке онлайн-рекламы и предоставил рекламодателям различные средства для выполнения новых требований.

Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке РФ считаю более ясными. Напомню, что платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях. Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет, — прокомментировал Горелкин.

Депутат также отметил, что у российских властей есть веские причины для беспокойства по поводу рекламы в TikTok. Это связано с тем, что платформа не спешит вводить политику самоограничений.

Ранее бывший российский премьер и глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин заявил, что мессенджер WhatsApp следует полностью заблокировать в России, если его владельцы не подчинятся требованиям Роскомнадзора. По его мнению, через мессенджер координируются теракты, происходящие в стране.

Telegram
Госдума
запреты
реклама
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.