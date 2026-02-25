«Мэром» Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники На сайте мэрии Липецка разместили фото мужчины с рекламы польской клиники

В Липецке после отставки прежнего мэра Романа Ченцова на главной странице администрации города появилось фото не имеющего отношения ни к администрации, ни к российской политике человека, сообщает Telegram-канал Mash. Им оказался мужчина, снимавшийся для рекламы польской урологической клиники KCM Clinic во Вроцлаве.

Накануне сессия горсовета приняла отставку Ченцова, который написал заявление по собственному желанию после обнаружения у него недвижимости на 100 млн рублей. Как отметили в пресс-службе мэрии, произошедшее — ошибка айтишника. Сотрудник убрал фотографию Ченцова и поставил на его место «подходящую по смыслу картинку, нашедшую на просторах интернета».

Ранее в ХМАО уволили вице-мэра и начальницу управления образования после корпоратива в здании администрации. Чиновницы вместе с коллегами из соцблока, культуры и спорта устроили вечеринку с шампанским и шашлыками, которая продлилась до четырех утра. Проверка подтвердила нарушение, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.