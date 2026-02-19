Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России

До 1 марта фитнес-клубам необходимо обновить вывески в соответствии с требованиями закона о защите русского языка, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, правила также распространяются на рекламные материалы и навигационные знаки.

С 1 марта вся информация для публичного ознакомления потребителей — все таблички, указатели и иные элементы навигации при оказании услуг — должна быть представлена на русском языке. В связи с этим фитнес-клубам необходимо в ближайшие дни провести аудит вывесок и навигационных материалов. Иностранные слова допустимы только при полном и идентичном дублировании на русском; исключения предусмотрены для фирменных наименований, содержащихся в ЕГРЮЛ в латинице, и зарегистрированных товарных знаков, — предупредила Силина.

Она подчеркнула, что фитнес-клубам следует проверить, зарегистрировано ли их англоязычное название как товарный знак. По словам Силиной, если бренд внесен в список, его можно использовать в рамках закона. В противном случае, указала глава НФС, необходимо правильно переводить информацию на русский язык, соблюдая все законодательные требования.

Помимо товарных знаков и фирменных наименований из ЕГРЮЛ, допускается использование иностранных слов в составе бренда, если они входят в зарегистрированное обозначение. Кроме того, закон не распространяется на информацию, предназначенную для служебного пользования и не адресованную неопределенному кругу потребителей. Однако попытки формально замаскировать рекламную или информационную вывеску под иной формат могут быть расценены как злоупотребление правом. При этом важно понимать: помимо штрафов возможны предписания об устранении нарушений, вплоть до демонтажа вывесок и конструкций за счет собственника, — добавила Силина.

Она заключила, что закон не предусматривает отдельного штрафа, но ответственность все же наступает по действующим нормам КоАП РФ. По словам Силиной, взыскание для юридических лиц может составлять 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 500 рублей до 1 тыс. Глава НФС отметила, что штрафы возрастают до 100–500 тыс. рублей и 4–20 тыс. рублей соответственно, если конструкция будет квалифицирована как реклама с нарушением требований законодательства.

Ранее Силина сообщила, что с 2020 года около 60% запросов от представителей фитнес-индустрии к российским властям были удовлетворены. По ее словам, ключевым решением стало сохранение сниженного тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса в спортивной сфере.