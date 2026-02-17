Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 05:20

Глава НФС подвела итог взаимодействия фитнес-отрасли и властей России

Глава НФС Силина: 60% обращений фитнес-отрасли к властям реализованы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 2020 года порядка 60% запросов, поступивших от представителей фитнес-индустрии в адрес российских органов власти, были удовлетворены, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, главным решением обращений стало сохранение сниженного тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса в спортивной сфере.

С 2020 года фитнес-отрасль направила 94 официальных обращения. По 38 из них получены письменные ответы с частичным учетом предложений, еще по 18 инициативам приняты нормативные или управленческие решения. Это почти 60% реализованных инициатив. Одним из ключевых результатов стало сохранение с 2026 года пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере спорта. Для среднего фитнес-клуба это означает экономию до 1–1,5 млн рублей в год, — поделилась Силина.

Она также выделила упрощение процедуры включения фитнес-клубов в перечень организаций, услуги которых дают право на спортивный налоговый вычет. По словам главы НФС, ранее компания должна была самостоятельно подавать заявление и пакет документов, а теперь первичная база формируется автоматически по профильным кодам ОКВЭД, а регионы подтверждают соответствие установленным требованиям.

В числе реализованных решений также антикризисные меры 2020 года. Именно на период 2020–2021 года пришлась наибольшая часть обращений — 27 из 94, то есть почти треть от общего числа. Эти инициативы касались регулирования работы фитнес-клубов в условиях ограничений, мер финансовой поддержки и снижения административной нагрузки. В тот период стояла задача сохранить саму отрасль и не допустить массовых закрытий, — добавила Силина.

Глава НФС также подчеркнула, что за последние пять лет были частично реализованы инициативы, направленные на улучшение доступа фитнес-компаний к льготным кредитным ресурсам. По словам Силиной, это стало возможным благодаря программам поддержки малого и среднего бизнеса, стимулированию производства спортивного оборудования в стране и разработке механизмов долгосрочного инвестиционного финансирования для данной отрасли.

Ранее Силина сообщила, что в России начали действовать новые правила создания и ведения реестра физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, чьи услуги дают гражданам право на налоговый вычет за спорт. По ее словам, основным нововведением стал переход от заявительного порядка к регистровой модели.

