11 марта 2026 в 19:07

Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС

Депутат Огуль: идея вывести аборты без медпоказаний из ОМС требует обсуждения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Идея вывести аборты без медицинских показаний из списка услуг, которые оказывают по полису ОМС, требует тщательного обсуждения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, комментируя соответствующее предложение депутата Екатерины Стенякиной. Он отметил, что перечень показаний к прерыванию беременности постоянно меняется, и это нужно учитывать.

[Идею исключить из ОМС аборты без медпоказаний] надо обсуждать, с кондачка это не делается. А кто будет решать, есть медицинские показания или нет? Это все очень сложно. Есть медицинские показания, еще есть социальные показания. В 2025 году ставили диагноз — врожденный порок сердца, несовместимый с жизнью, и это было прямое показание к прерыванию. Сейчас это делается или внутриутробно, или уже после рождения. И ребенок живой, и это никак не влияет на его здоровье. Все меняется, — высказался Огуль.

Парламентарий добавил, что необходимо постоянно говорить о вреде абортов. По его словам, женщина, идущая на прерывание беременности, должна осознавать все последствия своего решения.

Сейчас прервать беременность — это как за хлебом сходить. Надо говорить, к чему это может привести, в контексте медицинских последствий и моральных аспектов, — резюмировал Огуль.

Ранее президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина заявила, что россиянкам надо рожать вопреки финансовым и жилищным трудностям. По ее словам, проблемы с демографией вызваны «даже не комфортом, а жадностью».

