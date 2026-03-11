В Госдуме предложили ограничить продажу чипсов детям до 14 лет

Детям нужно прививать настороженное отношение к чипсам, заявил LIFE.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что в России необходимо ограничить продажу подобной продукции для детей до 14 лет.

Но когда первоклашка, вообще не разбираясь в том, что это за продукция, свои деньги на завтрак тратит на чипсы, этого быть не должно. А до 14 лет пусть им покупают, если того хотят, родители, осознавая вред. С описанием болезней, с жуткими фактами на упаковке — чтобы они понимали, что покупают продукт, который служит источником и причиной этих страшных заболеваний для их детей, — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что производителей необходимо обязать крупным шрифтом подписывать количество соли и других вредных веществ. По его словам, упаковки также необходимо сделать менее привлекательными.

Ранее сообщалось, что в России и шести странах СНГ с 1 апреля вступает в силу первый межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. ГОСТ, разработанный при участии Росстандарта, впервые устанавливает обязательные требования к качеству, составу и органолептическим свойствам популярного снека, который ранее не регулировался отдельным нормативным документом.