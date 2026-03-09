Забудьте о картофельных чипсах! Делаю хрустяшки из красной чечевицы. Только вода, специи и 30 минут в духовке

Здесь не происходит выпечки в классическом смысле. Происходит дегидратация — удаление влаги. Духовка на 180 °C работает как мощная сушилка. Вода из тонкого чечевичного теста испаряется, оставляя после себя пористую, воздушную структуру. Важно не передержать: как только края начинают золотиться, а середина перестает быть гибкой — чипсы готовы. Они затвердеют еще больше, остывая.

Для чипсов понадобится 170 г красной чечевицы, 170 мл воды, 1 ст. л. растительного масла, соль и любимые специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, куркума, черный перец). Чечевицу тщательно промыть в холодной воде. Переложить в кастрюлю, залить 170 мл воды и довести до кипения. Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 10–12 минут, пока чечевица не впитает всю воду и не станет мягкой. Не переваривать! Готовую горячую чечевицу переложить в чашу блендера. Добавить растительное масло, соль и специи. Взбивать на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, густой и липкой пасты.

Духовку разогреть до 180 °C. Противень застелить листом пергаментной бумаги. Выложить чечевичную пасту на пергамент и накрыть сверху вторым листом. Скалкой очень тонко (1-2 мм) и равномерно раскатать пасту в прямоугольный пласт. Аккуратно снять верхний пергамент. По желанию можно слегка сбрызнуть поверхность маслом и посыпать дополнительной солью или специями. Поставить противень в духовку и выпекать 25–30 минут. Через 15 минут достать противень и нарезать пласт на квадратики или треугольники острым ножом или пицца-роллером. Разделить чипсы и вернуть в духовку досушиваться оставшееся время, пока они не станут хрустящими и слегка золотистыми по краям. Вынуть, дать полностью остыть на решетке.

