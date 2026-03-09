Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:14

Забудьте о картофельных чипсах! Делаю хрустяшки из красной чечевицы. Только вода, специи и 30 минут в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Здесь не происходит выпечки в классическом смысле. Происходит дегидратация — удаление влаги. Духовка на 180 °C работает как мощная сушилка. Вода из тонкого чечевичного теста испаряется, оставляя после себя пористую, воздушную структуру. Важно не передержать: как только края начинают золотиться, а середина перестает быть гибкой — чипсы готовы. Они затвердеют еще больше, остывая.

Для чипсов понадобится 170 г красной чечевицы, 170 мл воды, 1 ст. л. растительного масла, соль и любимые специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, куркума, черный перец). Чечевицу тщательно промыть в холодной воде. Переложить в кастрюлю, залить 170 мл воды и довести до кипения. Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 10–12 минут, пока чечевица не впитает всю воду и не станет мягкой. Не переваривать! Готовую горячую чечевицу переложить в чашу блендера. Добавить растительное масло, соль и специи. Взбивать на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, густой и липкой пасты.

Духовку разогреть до 180 °C. Противень застелить листом пергаментной бумаги. Выложить чечевичную пасту на пергамент и накрыть сверху вторым листом. Скалкой очень тонко (1-2 мм) и равномерно раскатать пасту в прямоугольный пласт. Аккуратно снять верхний пергамент. По желанию можно слегка сбрызнуть поверхность маслом и посыпать дополнительной солью или специями. Поставить противень в духовку и выпекать 25–30 минут. Через 15 минут достать противень и нарезать пласт на квадратики или треугольники острым ножом или пицца-роллером. Разделить чипсы и вернуть в духовку досушиваться оставшееся время, пока они не станут хрустящими и слегка золотистыми по краям. Вынуть, дать полностью остыть на решетке.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт
Семья и жизнь
Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт
Секретный салат с крабовыми палочками к ужину
Семья и жизнь
Секретный салат с крабовыми палочками к ужину
Забудьте про картошку фри! Ньокки в духовке — новая идеальная закуска. Готовятся сами, а съедаются мгновенно
Общество
Забудьте про картошку фри! Ньокки в духовке — новая идеальная закуска. Готовятся сами, а съедаются мгновенно
Картофельные чипсы в микроволновке: чесночная вкуснота на закуску для посиделок и просмотра кино
Общество
Картофельные чипсы в микроволновке: чесночная вкуснота на закуску для посиделок и просмотра кино
Режу лаваш полосками и бросаю в микроволновку: копеечная закуска из одного ингредиента
Общество
Режу лаваш полосками и бросаю в микроволновку: копеечная закуска из одного ингредиента
еда
закуски
рецепты
чипсы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране приняли жесткое решение о связанных с США и Израилем гражданах
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.