Забудьте про картошку фри! Ньокки в духовке — новая идеальная закуска. Готовятся сами, а съедаются мгновенно

Классические ньокки боятся двух вещей: разваривания и слипания. Здесь же их судьба меняется кардинально. Их не кидают в кипяток, а щедро обваливают в оливковом масле с паприкой и отправляют в сухой жар духовки. И там, под воздействием температуры, происходит чудо: крахмал на поверхности карамелизуется, создавая тонкую, хрустящую, почти чипсовую корочку, а внутри они остаются нежными и воздушными, как и положено идеальным картофельным клецкам.

Для закуски понадобится 1 пачка готовых охлажденных или замороженных ньокки (около 500 г), 2 ст. л. оливкового масла, 1–2 ч. л. сладкой или копченой паприки, соль, свежемолотый черный перец, 50 г твердого сыра (например, пармезан или чеддар) и свежий укроп. Для соуса: 1 ч. л. майонеза, 2 ч. л. сметаны, 1 ч. л. дижонской или обычной горчицы и мелко рубленный укроп. Духовку разогреть до 180 °C. Ньокки (замороженные можно не размораживать) высыпать в миску. Добавить оливковое масло, паприку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать руками или ложкой, чтобы масло и специи равномерно покрыли каждый шарик.

Выложить ньокки в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекать 20–25 минут, до появления золотистой, хрустящей корочки. Можно встряхнуть противень один раз в процессе. Пока ньокки запекаются, приготовить соус: смешать в пиалке майонез, сметану, горчицу и укроп. Сыр натереть на средней терке. Готовые ньокки сразу же высыпать в сервировочную миску или на блюдо, посыпать тертым сыром и дополнительно мелко рубленным укропом. Подавать немедленно, с соусом для макания.

