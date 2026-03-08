Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 16:42

Мясной квартет: свинина, шпинат, грибы и сыр в одном идеальном рулете. Праздничное блюдо, которое готовится просто

Представьте идеальный срез: по краю — румяная, запеченная до хруста корочка. Дальше — толстый слой сочной, пропитанной соками свинины. А внутри, словно геологические пласты, залегают три разных мира: темный, землистый слой грибов, изумрудная полоса шпината и белоснежная жила тягучего сыра. Один кусок — и вы получаете весь «квартет» вкусов в одной вилке.

Для рулета понадобится 2 кг свиной корейки (лучше одним куском), 500 г шампиньонов, 200 г свежего шпината, 200 г сыра моцарелла, 30 г сливочного масла, 2 ст.л. меда, специи для свинины, сушеный укроп, чеснок, соль, перец и универсальная приправа. Грибы нарезаем пластинками и обжариваем на сливочном масле с 2-3 измельченными зубчиками чеснока и щепоткой сушеного укропа до испарения жидкости и легкого золочения. Свиную корейку разрезаем вдоль, не доходя до конца, и раскрываем как книгу. Отбиваем молотком до толщины примерно 1,5-2 см по всей площади. Натираем мясо со всех сторон солью, перцем, специями для свинины и универсальной приправой. На одну треть пласта мяса (ближе к краю) выкладываем остывшие грибы. На оставшиеся две трети — свежий шпинат. Сверху на шпинат равномерно распределяем сыр моцарелла, натертый на крупной терке. Аккуратно, плотно сворачиваем рулет от края с грибами к противоположному.

Перевязываем кулинарной бечевкой в 3-4 местах. Плотно заворачиваем рулет в фольгу и отправляем в разогретую до 200°C духовку на 1 час. Затем аккуратно разворачиваем фольгу (сок не выливать!), смазываем поверхность рулета медом и запекаем еще 15-20 минут без фольги до образования аппетитной золотисто-карамельной корочки. Даем рулету отдохнуть 10-15 минут, затем снимаем веревку, нарезаем толстыми ломтями и подаем с выделившимся соком.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

