Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт

Семья и жизнь

Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт

Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт

Устали от однообразных закусок? Роллы с крабовыми палочками — яркий и сытный вариант для вечеринки. Легко свернуть и подать с соусом.

Нужны 150 г крабовых палочек, нарезанных тонко. Положите на лист нори 2 ст. л. риса, сваренного заранее. Сверху выложите крабовые палочки, авокадо ломтиками и огурчик соломкой. Посыпьте кунжутом для аромата. Сверните туго, смочите край водой и нарежьте рулет порционно. Подходит для фуршета или обеда. Добавьте васаби для остроты — гости будут в восторге.

Готовьте с радостью, и крабовые палочки раскроются по-новому. Удачи на кухне!

Ранее мы поделились простым рецептом пышного постного пирога с яблоками.