Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 11:11

Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт

Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт Роллы с крабовыми палочками за 15 минут: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Устали от однообразных закусок? Роллы с крабовыми палочками — яркий и сытный вариант для вечеринки. Легко свернуть и подать с соусом.

Нужны 150 г крабовых палочек, нарезанных тонко. Положите на лист нори 2 ст. л. риса, сваренного заранее. Сверху выложите крабовые палочки, авокадо ломтиками и огурчик соломкой. Посыпьте кунжутом для аромата. Сверните туго, смочите край водой и нарежьте рулет порционно. Подходит для фуршета или обеда. Добавьте васаби для остроты — гости будут в восторге.

Готовьте с радостью, и крабовые палочки раскроются по-новому. Удачи на кухне!

Ранее мы поделились простым рецептом пышного постного пирога с яблоками.

Роллы
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
крабовые палочки
закуски
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
В Совфеде хотят мотивировать россиян работать после пенсии
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
В Финляндии раскрыли, кто создает ядерную угрозу для всего мира
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.