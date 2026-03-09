Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 15:38

В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат

Депутат Панеш: декретные выплаты выдают в течение 10 дней после подачи заявления

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Пособие по беременности и родам, или декретные выплаты, можно получить в течение 10 дней после подачи заявления, сказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Он подчеркнул, что право на поддержку имеют несколько категорий женщин.

Важно подать заявление не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Деньги перечисляются в течение десяти дней после того, как предоставлены все документы. <...> Во-первых, это работающие женщины, за которых работодатель платит страховые взносы. Во-вторых, это женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателя, но только если они встали на учет в службе занятости в течение года после увольнения. В-третьих, это студентки, обучающиеся очно, — им пособие выплачивается независимо от того, на бюджетном месте учатся или на платном, ― объяснил Панеш.

Также выплаты могут получить женщины-военнослужащие и проходящие службу по контракту в органах внутренних дел и других структурах и индивидуальные предпринимательницы, которые добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию и платили взносы, добавил парламентарий. Он пояснил, что размер пособия зависит от того, к какой категории относится женщина.

Работающим мамам выплата рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года. В 2026 году минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней составляет 119 282 рубля, а максимальный — 794 356 рублей. Для студенток пособие равно размеру стипендии, для женщин-военнослужащих — размеру денежного довольствия. Женщины, уволенные из-за ликвидации предприятия, получают фиксированную сумму — 1 141 руб. в месяц, что за весь период декрета составит около пяти тысяч рублей, ― рассказал Панеш.

Депутат отметил, что обращаться за пособием нужно в разные места в зависимости от занятости: работающие женщины пишут заявление своему работодателю, студентки — в деканат учебного заведения, военнослужащие — по месту службы. Женщины, потерявшие работу из-за ликвидации предприятия, идут в органы социальной защиты.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что современные мамы в России все чаще предпочитают длительному отпуску по уходу за ребенком ранний выход на работу. По данным экспертов, женщины возвращаются к обязанностям уже через месяц-два после родов, выбирая при этом полный рабочий день, а не удаленные форматы.

Софья Якимова
С. Якимова
