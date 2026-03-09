Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:33

Военкор опроверг слухи об уничтожении иранской авиации

Военкор Поддубный: данные об уничтожении иранской авиации не подтверждались

На сегодняшний день нет достоверной информации о состоянии Военно-воздушных сил Ирана, написал в Telegram-канале военный корреспондент информационной службы «Вести» Евгений Поддубный. По его словам, до сих пор подтвержден лишь один воздушный бой. В частности, F-35I сбил Як-130 над Тегераном.

F-35I сбил Як-130 над Тегераном. Уничтожены несколько F-4, F-5. Что с остальным парком иранской авиации — неизвестно, — констатировал Поддубный.

Он добавил, что Иран никогда не имел современной авиации. Однако республика обладает эшелонированной системой противовоздушной обороны.

О ее реальном состоянии за пределами западных провинций данных нет, — отметил военкор.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская военная кампания против Ирана пока находится на начальном этапе, но уже скоро перейдет в фазу максимально мощных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Он подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.

