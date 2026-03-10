В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию

В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию Вице-президент РСТ Барзыкин: взрывного роста цен на туры в Турцию не наблюдается

Хотя Турция — одна из альтернатив затронутым военным кризисом ОАЭ и другим странам Персидского залива, резкого скачка цен на туры туда не наблюдается, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, курорт был и остается на первом месте среди выездных направлений у российских туристов.

Взрывного роста цен нет, но и падения ожидать не следует. С какой стати, если топливо дорожает, тарифы повышаются? Поэтому дешевой [Турция] не будет. Это достаточно стабильное, растущее направление, лидирующее, начиная с майских праздников, — отметил эксперт.

Он добавил, что пока нельзя точно спрогнозировать, на сколько процентов подорожают путевки в Турцию по сравнению с прошлым пляжным сезоном.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами из-за ближневосточного конфликта сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уточнил, что проблемы есть на Шри-Ланке и Мальдивах, где работала авиакомпания Air Arabia, а также в Таиланде.