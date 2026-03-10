Зимняя Олимпиада — 2026
Pussycat Dolls приготовили грандиозный камбэк-тур

Распавшаяся группа Pussycat Dolls запланировала воссоединение для мирового тура

Участницы группы Pussycat Dolls Участницы группы Pussycat Dolls Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Группа Pussycat Dolls воссоединяется для проведения нового мирового турне, сообщил портал Page Six. Команда прекратила свое существование в 2010 году сразу после завершения предыдущих гастролей. Музыканты планировали вернуться на сцену с глобальным туром еще в 2020 году. Однако вспышка пандемии COVID-19 вынудила их отменить все запланированные концерты.

Сейчас участники снова готовы к совместной работе, включая ведущую вокалистку Николь Шерзингер. В свое время она и основательница группы Робин Антин были вовлечены в затяжной судебный спор из-за сорванного тура. Шерзингер сначала публично подтвердила свое участие в проекте. Позже она заявила об отказе выходить на сцену без получения 75% от общей прибыли. Только в 2024 году Антин и Шерзингер смогли достичь окончательного соглашения по всем условиям.

Коллектив Pussycat Dolls существовал на музыкальной сцене с 1995 по 2010 год. За это время группа подарила слушателям такие хиты как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons.

Ранее Шэрон Осборн начала активные переговоры о возрождении легендарного фестиваля тяжелой музыки Ozzfest. Вдова 73-летнего рок-музыканта Оззи Осборна когда-то организовывала это мероприятие совместно с супругом. Сейчас рассматривается возможность использования голограммы покойного артиста во время концертов.

