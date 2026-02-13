Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 13:28

Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest

Ozzfest может вернуться с голограммой «Принца тьмы»

Оззи Осборн и Шэрон Осборн Оззи Осборн и Шэрон Осборн Фото: Michael Tweed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вдова рок-музыканта Оззи Осборна 73-летняя Шэрон Осборн ведет переговоры о возрождении культового фестиваля тяжелой музыки Ozzfest, который она когда-то организовала вместе с мужем, сообщает RadarOnline. По данным источника, близкого к семье, обсуждается возможность использования голограммы «Принца тьмы» во время мероприятия.

Обсуждается возможность использования голограммы Оззи — те, кто знал музыканта, полагают, что это станет трогательным акцентом, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что певец и композитор Игорь Николаев, перенесший три инфаркта, готовится к гастрольному туру по городам Московской области. Несмотря на предупреждения врачей о смертельной опасности интенсивных нагрузок, музыкант планирует выступить в Серпухове, Люберцах, Чехове, Мытищах и других населенных пунктах с подходящими концертными площадками.

Кроме того, в пресс-службе концертного агентства Say Agency сообщили, что итальянский исполнитель Аль Бано, известный по хиту Felicità, проведет серию концертов в России. Артист выступит 18 апреля в Москве, 21 апреля в Новосибирске и 23 апреля во Владивостоке.

Оззи Осборн
концерты
голограмма
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Появились кадры, как московское метро уходит под воду
Американский хоккеист назвал Олимпиаду без участия россиян неполноценной
«Не имеют того эффекта»: министр спорта Крыма об Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.