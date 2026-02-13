Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest

Вдова рок-музыканта Оззи Осборна 73-летняя Шэрон Осборн ведет переговоры о возрождении культового фестиваля тяжелой музыки Ozzfest, который она когда-то организовала вместе с мужем, сообщает RadarOnline. По данным источника, близкого к семье, обсуждается возможность использования голограммы «Принца тьмы» во время мероприятия.

Обсуждается возможность использования голограммы Оззи — те, кто знал музыканта, полагают, что это станет трогательным акцентом, — говорится в материале.

