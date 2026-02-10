Аль Бано с хитом «Felicità» выступит в трех российских городах Певец Аль Бано выступит в Москве, Новосибирске и Владивостоке

Знаменитый итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи), исполнитель легендарной песни Felicità, даст концерты в России, сообщили в пресс-службе организатора гастролей — концертного агентства Say Agency. Выступления пройдут 18 апреля в Москве, 21 апреля в Новосибирске и 23 апреля во Владивостоке.

Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями, — приводятся слова певца.

