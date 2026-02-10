Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 20:13

Аль Бано с хитом «Felicità» выступит в трех российских городах

Певец Аль Бано выступит в Москве, Новосибирске и Владивостоке

Альбано Карризи Альбано Карризи Фото: Vincenzo Landi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Знаменитый итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи), исполнитель легендарной песни Felicità, даст концерты в России, сообщили в пресс-службе организатора гастролей — концертного агентства Say Agency. Выступления пройдут 18 апреля в Москве, 21 апреля в Новосибирске и 23 апреля во Владивостоке.

Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями, — приводятся слова певца.

Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что певица Надежда Кадышева может использовать фонограмму на выступлениях из-за состояния здоровья. По его словам, многие большие артисты поют на концертах не вживую. Он отметил, что подобная практика, особенно на телевизионных съемках, обеспечивает безупречное качество звука для зрителей по всей стране.

До этого он также выразил мнение, что попытка певицы Ларисы Долиной вернуть былую популярность после скандала с продажей квартиры и мошенничеством обречена на провал. Так он прокомментировал планы 70-летней артистки на радикальные перемены, включая смену имиджа.

культура
музыка
Москва
Новосибирск
Владивосток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс
На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы
Пострадавший при взрыве машины во Фрязино признался в наличии врагов
Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки
Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы
Заявление Дурова о блокировке Telegram. Полный текст
Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы
Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии
Писательницу уличили в сексуализации детей в романе
В США назвали главную характеристику российского бомбардировщика
Две знаменитые в России фамилии могут оказаться в 20-м пакете санкций ЕС
«Я намерен это сделать»: Стармер сделал заявление насчет отставки
Автомобиль взорвался на ж/д переезде
Жители российского села остались без воды после падения водонапорной башни
Сможет ли РКН заблокировать Telegram? Почему не получилось в первый раз
Телезвезда призналась, что пережила изнасилование
Британия исключила из санкций болгарские «дочки» ЛУКОЙЛа
Telegram замедляют в России: чем заменить, топ-3 альтернативных сервиса
Аль Бано с хитом «Felicità» выступит в трех российских городах
Стало известно, какой продукт защищает от деменции и инсульта
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.