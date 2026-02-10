«Негодуют»: продюсер об обвинениях Кадышевой в использовании фонограммы

Певица Надежда Кадышева может использовать фонограмму на выступлениях из-за состояния здоровья, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, многие большие артисты поют на концертах не вживую. Он отметил, что подобная практика, особенно на телевизионных съемках, обеспечивает безупречное качество звука для зрителей по всей стране.

Большие артисты часто выступают под фонограмму, в основном это происходит на сборных концертах, а не на сольных программах. Особенно это касается выступлений на ТВ. Это делается, чтобы получить качественный контент, и зрители во всех регионах РФ увидели в итоге хороший концерт. Я не замечал, чтобы Кадышева часто выступала под фонограмму, но слышал, что в последнее время из-за состояния здоровья она действительно может делать это. В частности, поэтому большую часть ее концерта занимает непосредственно ее сын. Согласен с певицей Татьяной Куртуковой. Это не нравится некоторым зрителям. Люди действительно негодуют по поводу того, что идут на выступление Кадышевой, а получают выступление ее сына, — пояснил Рудченко.

Ранее Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Кадышевой, заявив, что артисты практически не работают «вживую». Она призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.