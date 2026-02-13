«Голосов живых там нет». Куртукова ополчилась на Кадышеву

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова обвинила солистку коллектива «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву в использовании фонограммы на сольных концертах. Почему одна народница критикует другую, что говорят зрители и коллеги по цеху — разбирался NEWS.ru.

Что возмутило Куртукову в творчестве Кадышевой

Певица Татьяна Куртукова в интервью блогеру Лауре Джугелии сообщила, что разочаровалась в выступлениях Надежды Кадышевой, поскольку та поет под фонограмму. «У них (ансамбля „Золотое кольцо“. — NEWS.ru) сейчас прям „чес“! Вот для меня слово „чес“ — не очень хорошо. Я объясню почему на их примере. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет. Меня это несколько печалит. Сольный концерт — ну как? Как не петь на своем сольном концерте вживую?» — сказала Куртукова.

Ей также не нравится, что Кадышева выходит на сцену мало, большую часть концертов, по ее словам, отрабатывает сын Надежды Никитичны Григорий.

Как на ситуацию вокруг Кадышевой отреагировали поклонники

Поклонники и хейтеры Надежды Кадышевой остро отреагировали комментариями в соцсетях. Часть из них считает, что солистка «Золотого кольца» имеет право петь под фонограмму, особенно в силу преклонного возраста. Татьяне Куртуковой, которая не имеет еще большого опыта и многим известна только одной песней, по их мнению, следует быть более сдержанной.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Нет закона, запрещающего петь под фонограмму, и многие артисты этим пользуются. Даже те, кто никогда не умел петь, плодя на сцене бездарную „бузовщину“. Увы. И Надежда Кадышева здесь неудачный пример. Она несколько десятилетий пела вживую, поэтому может позволить себе насладиться волной популярности среди молодежи», — пишет пользовательница Анна Южная.

Нашлись и те, кто буквально «разнес» 66-летнюю народницу, предложив ей уйти на пенсию и дать дорогу молодым. «Кадышева получает за 40-минутное выступление 25–50 миллионов! Не рублей, не тысяч! Миллионов! За такие деньги надо трудиться!» — вознегодовала Марина Морозова.

«Можно уменьшить количество выступлений»

Продюсер Павел Рудченко предположил в беседе с NEWS.ru, что обвинения со стороны Куртуковой навряд ли являются проявлением зависти или конкурентной борьбы. Скорее это искреннее профессиональное возмущение, полагает он. «Татьяна возмущена тем, что Надежда Кадышева, большой артист, позволяет себе выступать под фонограмму и отдавать часть программы сыну. Это возмущение оправдано», — считает Рудченко.

Критик добавил, что понять Кадышеву можно, ей тяжело петь вживую, но все-таки это не оправдание. «Зачем так часто делать концерты? Можно же уменьшить количество выступлений и не получать негативных отзывов», — отметил Рудченко.

Он предположил, что такие частые концерты и сам формат выступлений являются инициативой директора ансамбля «Золотое кольцо» и сына Кадышевой Григория, который хочет больше заработать.

Надежда и Григорий Кадышевы Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Может домашних животных на сцену выпустить»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что Надежда Кадышева имеет право сама решать, что и как ей делать на сцене. Если зрители идут на концерты и готовы слушать фонограмму артистки, то это их выбор, подчеркнул собеседник.

«Кадышева хочет — сына выпускает на сцену, хочет — еще кого-то. Она может даже выгулять всех своих домашних животных на сцене. Это ее право, ее драматургия. Никто не имеет права давать на эту тему советы. Зрители определяют, нравится им концерт или нет. Если они идут на концерты Кадышевой, значит, их все там устраивает», — полагает Пригожин.

Лоза заявил: люди идут на Кадышеву за понтами

Музыкант Юрий Лоза считает, что нет предмета для дискуссий. По его словам, сегодня повсеместно используется фонограмма и искусственный интеллект. Он предположил, что и сама Куртукова в своих выступлениях, возможно, использует фонограмму. «Люди на концерты Кадышевой идут за понтами: костюмчик надеть, кокошник и сфотографироваться. Сейчас модно ходить на Кадышеву. Какая им разница, как она поет», — сказал Лоза.

Татьяна Куртукова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Он напомнил, что в свое время певец Иосиф Кобзон боролся против фонограммы, но у него ничего не вышло. Это в западных странах зрители не будут слушать артиста, выступающего под «фанеру», полагает Юрий Эдуардович. В России к этому вопросу у публики, говорит он, более лояльное отношение.

Певец напомнил, что Куртуковой, по его мнению, нечем особо похвалиться в творческом плане, кроме единственной песни «Матушка-земля». Но и в этом хите, полагает собеседник, слабый текст и плохие рифмы. В то время как Кадышева наработала крепкий и объемный народный репертуар, заявил артист.

«Кадышевой плевать, что говорит о ней Куртукова. Пока к ней народ ходит на концерты, другой реакции быть не может. „Собака лает — ветер носит“, — вот что должна сказать Кадышева», — поделился мнением автор хита «Плот».

NEWS.ru направил запрос о комментарии в театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо», но ответа не получил.

Читайте также:

Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья

«Папа их обеспечивает»: Мерзликин один растит четырех детей, где мать

«Саша извинился»: Пенкин о Градском, кознях Пугачевой и встрече с Цоем