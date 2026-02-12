Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 18:00

«Чужой праздник»: Лоза отказался от выступлений 14 Февраля

Певец Лоза отказался от выступлений в День Всех Влюбленных

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Певец Юрий Лоза в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил, что отказался от выступлений 14 Февраля. По словам артиста, День Всех Влюбленных является чуждым праздником для россиян. Он призвал всех остальных последовать своему примеру.

А все почему? Потому что для нас это чужой праздник, это католическая традиция. Зачем она нам нужно? В нашей стране лучше отменить эту традицию, но нет же, мы все впитываем этот ненужный и чуждый нам колорит, — пояснил музыкант.

По словам Лозы, этот день он предпочитает посвящать отдыху. При этом артист обратил внимание, что у него достаточно много композиций, посвященных любви.

У меня много песен о любви. Но все почему-то обожают петь именно о несчастной любви, а не счастливой. Например, песни «Сто часов» и «Опять» — они про это высокое чувство, — заключил Лоза.

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов ранее рассказал, что свидание с собой может стать альтернативой для одиноких людей в День Всех Влюбленных. Он посоветовал не идеализировать этот день.

