«Не менее 80 стихийных захоронений»: в ДНР нашли тела убитых ВСУ жителей В ДНР нашли около 80 захоронений с телами убитых солдатами ВСУ мирных жителей

В Красноармейске и Димитрове в ДНР обнаружили около 80 стихийных захоронений мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, все погибли при обстреле артиллерией и расстреле из автоматического оружия. Особо цинично выглядят убийства дронами людей, которые, скорее всего, пытались покинуть города, объяснил источник.

На территории Красноармейска и Димитрова располагается не менее 80 стихийных захоронений не менее чем со 100 трупами мирных жителей, — отметил он.

До этого беженка рассказала, что танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке Гуляйполя в Запорожской области и вели огонь, прикрываясь домами местных жителей. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от строений. Однажды, добавила она, танк укрылся в 30 метрах от ее дома.

Также стало известно, что ВС России обнаружили новые тела мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Трупы были найдены в одном из домов на окраине населенного пункта. Бойцам удалось осмотреть данный участок в безопасности только после того, как они подавили огневые позиции противника в соседнем Черкасском Поречном.