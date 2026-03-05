Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 08:05

Школьникам рассказали о нюансах устного экзамена перед ОГЭ по истории

Учитель Федорова: устный экзамен по истории может быть в формате монолога

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Устный экзамен по истории перед ОГЭ может пройти в формате монолога, заявила NEWS.ru преподаватель истории онлайн-школы ЕГЭLand Ольга Федорова. По ее словам, вероятно, ученику нужно будет проанализировать конкретную историческую тему.

Если ЕГЭ по истории становится обязательным с 2028 года, то появление «среза» на уровне девятого класса в виде ОГЭ — ожидаемый шаг. Сам по себе устный экзамен не является чем-то принципиально новым: аналогичный формат уже существует в виде итогового собеседования по русскому языку. Однако как именно будет устроена устная часть, пока неясно — официального описания модели и критериев нет. Вероятно, это будет монологическое рассуждение на историческую тему, о конкретном событии или периоде, но степень проверки фактов, структура ответа и требования к деталям станут понятны только после публикации регламента, — поделилась Федорова.

Она подчеркнула, что уже сейчас важно рассматривать историю как предмет, который напрямую влияет на подготовку к экзаменам. По словам учителя, в девятом классе программа охватывает события Первой мировой войны и только начинает затрагивать XX век. Поэтому, указала Федорова, предполагаемый экзаменационный охват будет ограничен периодом от начала русской государственности в IX веке до начала XX века.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ. По его словам, нововведение вступит в силу с 2027/28 учебного года.

