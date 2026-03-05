«Опережая время»: как прошло открытие выставки Егора Зайцева «Форма ткани»

3 марта в самом сердце столицы состоялось торжественное открытие выставки Егора Зайцева «Форма ткани». В одном из залов Государственного исторического музея расположились уникальные костюмы, которые создал художник в разные периоды своей творческой деятельности. Украшением вечера стал модный показ в память о модельере, который внес исключительный вклад в развитие современной моды России. О том, как готовилась выставка и чем она удивит посетителей, — в материале NEWS.ru.

От идеи до реализации — два года

После ухода отцов-основателей Дома моды Slava Zaitsev его возглавила вдова Егора Зайцева Екатерина Ромашкина. Она рассказала, что работа над проектом началась два года назад с предложения о создании экспозиции со стороны музея.

Приятно то, что это была именно инициатива музея, что именно музей тоже заинтересовался в этой коллаборации. Мы с большим удовольствием предоставим в дар музею четыре образа с сегодняшней выставки — они пополнят коллекцию костюма XX века и, надеюсь, будут часто использоваться в выставках по всей стране, — пояснила директор Дома моды Slava Zaitsev Екатерина Ромашкина. Директор Дома Моды Slava Zaitsev Екатерина Ромашкина Фото: NEWS.ru

Сегодняшняя экспозиция включает в себя 12 культовых костюмов из нескольких коллекций Егора Зайцева. Несмотря на разницу в тканях и художественных приемах, все они создают гармоничный ансамбль и выглядят как единое дефиле. Дополняют выставку авторские аксессуары, а также коллажи из тематических фотографий и записей модельера.

Платье с «щупальцами» и пальто с «шипами»

Конструкции изделий Егора Зайцева удивляли, порождали споры, но главное — всегда вызывали эмоции. Он был настоящим «архитектором» из мира моды и создавал вещи с абсолютно разным характером. Посетители выставки увидят такие арт-объекты, как: платье с «щупальцами» из коллекции LЖП, брутальное пальто с «шипами» из серии NEW G.LOOK и легендарный «ватник» из коллекции DiZZYDENT. По словам директора агентства Z'S Models Екатерины Пантелеевой, многие из представленных на выставке моделей неповторимы.

Открытие выставки Егора Зайцева «Форма ткани» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Некоторые вещи без их автора мы повторить не сможем, даже с учетом того, что сохранен цех, сохранены руки, которые все это делали. Но это чистейший кутюр, причем очень сложный в работе, и повторять мы будем то, что можно повторять, а этим вещам уготован статус музейных. Его коллекции — это синтез текста, звука, музыки, их сложно рассматривать одно в отрыве от другого. Безумно жаль, но нам ничего не остается, кроме как идти дальше и хранить память наших любимых отцов-основателей. Мы надеемся, что мы это делаем с достоинством, — подчеркнула директор агентства Z'S Models Екатерина Пантелеева. Директор агентства Z'S Models Екатерина Пантелеева Фото: NEWS.ru

Ваш выход

10 других уникальных работ гости торжественного вечера увидели на моделях. Девушки продемонстрировали работы дизайнера во время дефиле в исторических интерьерах музея. Модель мирового уровня Анна Де Беккар вышла на подиум в лавандовом образе из коллекции «Лён». Она рассказала, что именно этот цвет дизайнер любил больше всего.

Модель мирового уровня Анна Де Беккар Фото: NEWS.ru

Цвет настроения, цвет весны, цвет радости, хотя любая модель Егора Зайцева — она очень концептуальна. Она разная и можно себя ощущать абсолютно по-разному, надев то или иное изделие. Почему? Потому что у человека разный характер, который соизмерим с разным настроением. И в зависимости от того, что было в мыслях, это закладывалось в изделие. Сейчас я в этом шедевре чувствую радость. Радость, что это можно носить, оттого, что этим можно дышать. Комплект невесомый и дает понимание того, что это сделано на века. Его изделия — это шедевры, которые не были допоняты ранее и которые сейчас находят свое новое воплощение и интерпретацию, — поделилась модель мирового уровня Анна Де Беккар.

Признание и восхищение

Зал Государственного исторического музея заполнили свыше сотни человек. Гостями мероприятия стали поклонники творчества династии Зайцевых, друзья художников, журналисты и коллеги из мира моды. Одним из первых посетил выставку стилист Сергей Зверев. Он отметил, что коллекции Егора Зайцева предвосхищали тренды и никогда не оставляли публику равнодушной.

Егор опережал время. Это было вне времени, это опережало, опережало на многие годы вперед. И это опережало настолько далеко и настолько не по-советски, что это бесило многих. Потому что это вообще не входило в эти рамки, это разрушало представления о прекрасном, — рассказал шоумен. Сергей Зверев на открытии выставки Егора Зайцева «Форма ткани» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Будущее Дома моды

Сегодня Дом моды Slava Zaitsev активно продолжает творческую деятельность и украшает ее результатами мировые подиумы. По словам директора Дома моды Екатерины Ромашкиной, коллектив готовит много новых проектов.

Конечно же, мы будем продолжать все наши традиционные мероприятия, поддерживать то богатство, которое нам было оставлено, потому что одно дело, когда вещи висят на вешалках, а другое дело, когда они живут на подиумах, в фотосессиях. У нас очень много коллабораций с молодыми стилистами, стилисты сейчас правят миром. И у нас появилась целая плеяда, которой искусство Егора очень близко, потому что они такие же дерзкие, смелые, каким был он, — сказала Екатерина Ромашкина в завершении беседы с корреспондентом NEWS.ru.