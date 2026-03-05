Журналисты RT попали под обстрел в Тегеране Жилой комплекс со съемочной группой RT подвергся обстрелу в Тегеране

Жилой комплекс со съемочной группой RT подвергся обстрелу в Тегеране, сообщил телеканал в Telegram. Там отметили, что журналисты находятся в безопасности.

Жилой комплекс «Бруджерди» в Тегеране, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что здание администрации иранского города Бокан, расположенного на северо-западе страны, было атаковано с воздуха. Журналисты отметили, что в результате нападения имеются жертвы и пострадавшие, их точное количество не уточняется.

До этого Иран пригрозил Израилю уничтожить атомный реактор в Димоне, передает агентство ISNA. Израильская сторона пока не прокомментировала эту угрозу. Она прозвучала в ответ на возможные попытки смены власти в Исламской Республике.

Вечером 4 марта Израиль нанес удар по иранскому городу Тебриз на северо-западе страны. По информации источников, взрывы также прогремели в городе Язд к северу от Тегерана. Предположительно, под ударом мог оказаться штаб Корпуса стражей Исламской революции.